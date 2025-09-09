Crisis en Nepal: muere quemada esposa de ex primer ministro durante ataque a su vivienda

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro de Nepal, Jhalanath Khanal, falleció este martes en el Hospital de Quemados de Kirtipur a causa de las graves heridas que sufrió cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú.

Fuentes hospitalarias confirmaron el deceso a la agencia EFE después de que la víctima fuera trasladada en estado crítico. Mientras que tres manifestantes murieron en el Hospital Civil y la policía informó de otras dos muertes en un tiroteo en Kalimati, elevando el total de fallecidos a 25 desde el inicio de las protestas.

Ataques sistemáticos y llamado a la calma

La ola de violencia se extendió por toda la capital nepalí con ataques dirigidos contra figuras políticas y sus familias. La residencia del ex primer ministro recién dimitido, K. P. Sharma Oli, fue incendiada, mientras que otros líderes, como el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, fueron agredidos en sus hogares.

Arzu Rana Deuba, ministra de Exteriores y esposa de Deuba, también resultó atacada y fue difundido en redes sociales. Las turbas prendieron fuego a edificios como el Parlamento, la Oficina de la Presidencia, la sede del Tribunal Supremo y atacaron medios de comunicación, incluido el principal grupo de prensa del país, Kantipur.

Ejército emite comunicado y contexto de protestas

Ante esta situación, el Ejército de Nepal emitió un comunicado llamando a la población a mantener la calma y la moderación para "evitar más pérdidas humanas y materiales" y buscar una solución pacífica mediante el diálogo político.

El alcalde de Katmandú, Balendra Shah, se sumó pidiendo a los manifestantes moderación para evitar un mayor derramamiento de sangre. La violencia se produce pese a la renuncia del primer ministro Oli y varios de sus ministros, que no logró calmar las protestas del movimiento autodenominado "Generación Z".

