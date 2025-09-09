Israel ataca delegación de Hamás en Doha durante negociaciones por alto el fuego en Gaza

El Ejército de Israel confirmó que ejecutó un “ataque preciso contra el liderazgo sénior de Hamás” en la capital catarí, donde varios miembros del buró político del grupo islamista residían desde hace años. Según la cadena Al Jazeera, el objetivo era una reunión de la delegación negociadora palestina en la que se evaluaba la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

FUERTE REACCIÓN DE CATAR

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, condenó lo ocurrido como una “flagrante violación de las leyes internacionales”, al tratarse de un ataque contra edificios residenciales en su territorio. Anunció que se ha abierto una investigación “al más alto nivel” y advirtió que el país no tolerará acciones que pongan en riesgo su seguridad y soberanía.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la “responsabilidad total” de la operación, que calificó como una acción independiente de su Gobierno contra dirigentes “directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra Israel”, esto luego que The Times of Israel señalara a Donald Trump como quien dio 'luz verde' a este ataque en Doha.

ALTO AL FUEGO EN RIESGO

El ataque se produce en un momento clave, cuando Washington impulsa nuevas conversaciones para alcanzar una tregua en Gaza. Israel aseguró haber aceptado la última propuesta de Trump con la condición de la liberación de rehenes y la entrega de armas por parte de Hamás.

Mientras tanto, la delegación palestina, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque y reiteró que está dispuesta a dialogar bajo la condición de que Israel retire sus tropas de la Franja. El episodio, sin embargo, amenaza con complicar las gestiones diplomáticas en una región marcada por la inestabilidad y la escalada bélica.