Netanyahu ordena evacuación inmediata en Gaza ante ofensiva terrestre del ejército israelí: “¡Váyanse ahora!”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió este lunes a los residentes de Ciudad de Gaza abandonar la zona, en medio de la intensificación de los ataques aéreos y de la preparación de una operación terrestre a gran escala. La advertencia se produce tras semanas de escalada militar en el enclave palestino.

Según Netanyahu, en apenas dos días las fuerzas israelíes han derribado “50 torres terroristas”, como parte de la ofensiva que, advirtió, solo está en su fase inicial. “Han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, declaró el mandatario en un video difundido a nivel internacional, insistiendo en que los ciudadanos deben evacuar de inmediato la localidad.

El líder israelí aseguró que la ofensiva actual es solo el preludio de una operación más amplia. “La apertura de la operación principal se intensifica: la maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que se están organizando y reuniéndose actualmente para entrar en la Ciudad de Gaza”, sostuvo, confirmando el despliegue militar.

UN MILLÓN DE DESPLAZADOS EN RIESGO

En agosto pasado, el Ejecutivo israelí aprobó el plan de Netanyahu para ocupar Ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y forzar a sus residentes a desplazarse hacia el sur. Actualmente, cerca de un millón de palestinos se encuentran refugiados en la zona, muchos de ellos previamente desplazados de otras regiones debido a la guerra.