Trump pierde apelación y deberá pagar 83 millones de dólares por difamar a escritora

El actual mandatario de EEUU, Donald Trump, deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll tras perder el juicio por difamación. Este lunes, un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó la sentencia, desestimando el pedido de anulación que había presentado la defensa del republicano.

TRIBUNAL RECHAZA INMUNIDAD PRESIDENCIAL

Los jueces del Segundo Circuito de EEUU en Manhattan resolvieron por unanimidad que el tribunal inferior no cometió errores al fijar la indemnización. En su decisión, afirmaron que Trump “no identificó ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad presidencial”. La corte precisó que las compensaciones impuestas son justas y razonables, incluyendo 65 millones de dólares por daños punitivos.

La decisión mantiene firme el fallo alcanzado en 2023, cuando el jurado concluyó que Trump actuó con malicia real al atacar a Carroll mediante discursos, publicaciones en redes sociales y declaraciones judiciales, aun sabiendo que sus afirmaciones eran falsas.

LOS ANTECEDENTES DEL CASO CARROLL

E. Jean Carroll, periodista y escritora, acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en un probador de la tienda Bergdorf Goodman en Nueva York en la década de 1990. Tras las acusaciones, el magnate y presidente de EEUU inició una campaña pública para desacreditarla.

En paralelo a la demanda por difamación, Carroll ganó otro proceso judicial en 2023 por abuso sexual y difamación, donde un jurado ordenó a Trump pagar 5 millones de dólares en daños. Ambos fallos consolidan el caso como uno de los más graves antecedentes judiciales en la trayectoria política del actual presidente estadounidense.