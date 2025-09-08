Mujer es denunciada por registrar a su perro como votante: logró que sufragio de can fuera contado

La dueña de un can fallecido podría recibir hasta seis años de cárcel por fraude electoral en Orange County.

Una insólita historia de fraude electoral salió a la luz en California (Estados Unidos), donde una mujer de 62 años fue acusada de registrar a su perro como votante y lograr que incluso uno de sus sufragios fuera contado.

PODRÍA IR PRESA POR SEIS AÑOS

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Orange, Laura Lee Yourex, residente de Costa Mesa, inscribió a su mascota Maya Jean Yourex en el padrón y presentó votos a su nombre en las elecciones de 2021 y 2022. En el recall a la gobernación de 2021, el sufragio fue aceptado, mientras que en los comicios primarios de 2022 se rechazó por nuevos filtros de validación.

El caso se descubrió cuando la propia acusada se presentó ante las autoridades en 2024, reconociendo el esquema. La investigación halló publicaciones en redes sociales donde Maya aparecía con una calcomanía de “I Voted” junto a una papeleta. Otro post señalaba que, incluso después de la muerte del animal, seguían llegando boletas a su domicilio.

La mujer ahora enfrenta cinco cargos por delitos graves, entre ellos perjurio, falsificación de documentos y emisión de votos sin derecho. Si es hallada culpable, podría recibir hasta seis años de prisión estatal.