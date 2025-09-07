Integrantes de colectivos LGBT de distintas partes del mundo llegaron en peregrinación al Vaticano

Cientos de católicos LGBT llegaron en peregrinación al Vaticano en el marco del "Año Santo". Muchos portaban discretos símbolos de su comunidad, la visita es considerada como una "señal" hacia una mayor diversidad en la Iglesia.

Los peregrinos, pertenecientes a una veintena de países, llegaron la mañana de ayer a la Santa Sede por invitación de la asociación italiana La Tenda di Gionata, para participar en el Jubileo de la Iglesia católica, organizado cada 25 años.

VÍA FRANCÍGENA

Tras llegar a la plaza de San Pedro, los visitantes escucharon misa, algunos acompañados de sus familiares, y luego visitaron los lugares más turísticos del Vaticano. La mayoría recorrió a pie la Vía Francígena para llegar a la ciudad de Roma.

La vía es una ruta de peregrinación que comienza en Inglaterra, atraviesa Francia, Suiza y termina en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Trascendió que no tienen previsto reunirse con el papa León XIV durante este fin de semana.