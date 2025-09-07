Ucrania: nuevo ataque aÃ©reo ruso afectÃ³ edificios gubernamentales dejando muertos y heridos

Esta tarde, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo contra distintas ciudades de Ucrania desde el inicio de la guerra. En la capital, Kiev, afectó edificios gubernamentales causando incendios y considerables daños materiales en los inmuebles.

Según las autoridades ucranianas, para este ataque, que deja hasta el momento seis muertos y diez heridos, Moscú desplegó más de 850 drones y 20 misiles. También bombardeo las ciudades de Kremenchuk, Odessa y Krivói Rog.

MAYOR PROTECCIÓN

“El bombardeo preocupa pues ha golpeado lo que muchos consideraban el sector con mayor protección de la ciudad de Kiev, donde se concentra prácticamente el poder”, señaló una empleada estatal que evitó identificarse.

Sobre el tema, el ministerio de Defensa ruso dijo que se había atacado solo sitios militares e infraestructura relacionada. “Se ha golpeado sitios del complejo militar-industrial de Ucrania e infraestructura de transporte”, declaró.