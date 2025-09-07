La iglesia católica ya tiene su primer santo millennial: papa León XVI canonizó a Carlo Acutis

Esta mañana, en una ceremonia en la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa León XVI canonizó a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años, y que se convierte en el primer santo millennial. También es conocido como el "patrón de Internet" por haber utilizado el web para comunicar la palabra de Dios.

En la ceremonia, como es tradicional, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó la biografía del beato y pidió que se inscriba su nombre en el libro de los santos. Tras la fórmula en latín de la canonización leía por el papa se escuchó un fuerte aplauso en la Plaza de San Pedro.

La Iglesia le reconoce dos milagros. El primero ocurrió en 2013 en Brasil, cuando un niño con una malformación pancreática se curó tras invocarlo en oración. El segundo tuvo lugar en 2022 en Costa Rica, donde una estudiante con traumatismo craneal se curó luego que su familia pidiera a Acutis la sanara.

DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente. También estaba la familia de nuevo santo, sus padres y sus dos hermanos, y su madre Antonia Salzano fue la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo.

El cuerpo de San Carlo Acutis se ha conservado en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde se exhibe para la veneración de numerosos fieles de todo el mundo. El párroco señala que el día donde se registra más visitas es el 3 de mayo, día de su cumpleaños y los que más llegan son jóvenes, quienes por lo general vienen en grupo a orar al santo millennial.