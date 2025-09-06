Putin anuncia que el puente entre Rusia y Corea del Norte se abrirá en 2026

En el marco del X Foro Económico Oriental que se realiza en Vladivostok, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que el puente que unirá los territorios de Rusia y Corea del Norte se abrirá en 2026.

La décima edición del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia, cuenta con la participación de más de 70 países y bajo el lema "El Lejano Oriente: cooperación por la paz y la prosperidad".

El evento tiene como objetivo fortalecer alianzas estratégicas en un contexto geopolítico complejo, destacando la presencia de delegaciones de países asiáticos como Vietnam, India, China, Laos, Malasia y Tailandia, reflejando su interés por ampliar su presencia en la región del Lejano Oriente ruso.

PUENTE ENTRE RUSIA Y COREA DEL NORTE

Rusia y Corea del Norte, que comparten apenas 20 kilómetros de frontera, han intensificado su cooperación desde la visita de Putin al conocido como Reino Ermitaño a mediados de 2024.

Durante el evento, el presidente ruso indicó: "Planeamos construir nuevos puentes, incluido uno con la República Popular Democrática de Corea a través del río Tumánnaya".

Cabe señalar que, las relaciones políticas Corea del Norte-Rusia son las relaciones bilaterales que tienen estos dos países entre sí. La embajada norcoreana se encuentra en Moscú, mientras que la embajada rusa se localiza en Pionyang.