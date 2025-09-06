Masacre en Nigeria: más de 50 muertos tras ataque yihadista en Borno

Las autoridades confirmaron que las víctimas, en su mayoría, eran desplazados que habían llegado al pueblo de Dar El Jamah en busca de refugio.

Al menos 57 personas murieron este viernes en el noreste de Nigeria tras un ataque yihadista contra el pueblo de Dar El Jamah, en el estado de Borno. La localidad acogía a desplazados internos que habían sido reasentados recientemente desde la ciudad de Bama. Según fuentes militares, el asalto se produjo durante la noche y se extendió por varias horas, dejando además soldados muertos y heridos.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), los atacantes irrumpieron en gran número, disparando indiscriminadamente contra los pobladores. Mohammed Goni, líder de esta milicia que colabora con el Ejército nigeriano, confirmó que las víctimas en su mayoría eran desplazados que habían llegado en busca de refugio y estabilidad. Los yihadistas también incendiaron casas y vehículos durante la incursión.

La tragedia golpea con fuerza a las familias que habían sido evacuadas del campamento de desplazados de Bama, recientemente cerrado por las autoridades. “Tenían la esperanza de empezar una nueva vida”, lamentó Goni al confirmar que entre los fallecidos también se encontraban cinco soldados.

VIOLENCIA TERRORISTA

El noreste de Nigeria enfrenta desde 2009 la violencia del grupo Boko Haram, que junto a su escisión Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) ha causado más de 35.000 muertes y 2,7 millones de desplazados. Ambos grupos buscan instaurar un Estado islámico en el país africano, manteniendo en constante zozobra a la población civil y dificultando los esfuerzos de pacificación en la región.