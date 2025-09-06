OMS: Mpox deja de ser una emergencia mundial de salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el virus Mpox, que afecta principalmente al continente africano dejó de ser una emergencia de salud pública internacional, esto debido a la disminución de los números de casos y muertes.

Como se sabe, el Mpox es una enfermedad causada por un virus de la misma familia que el de la viruela. Se caracteriza por lesiones cutáneas, como pústulas, fiebre y dolores musculares.

"Esta decisión se basa en la disminución sostenida del número de casos y muertes en República Democrática del Congo y en otros países afectados, en particular Burundi, Sierra Leona y Uganda", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS en una rueda de prensa.

Casos de muertes disminuyen

El Mpox fue Identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970 y permaneció confinado durante mucho tiempo a una decena de países africanos.

Pero en 2022 comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.

Sin embargo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que esto "no significa que la amenaza haya terminado", ni que la respuesta de la OMS "vaya a detenerse".