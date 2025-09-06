Donald Trump: cientos de manifestantes protestan contra su gobierno por acoso y detención de migrantes

Cientos de residentes de Washington salieron a las calles este sábado para protestar contra el acoso y la detención de migrantes por parte de la Guardia Nacional y agencias federales desplegadas en la ciudad por orden del presidente Donald Trump.

La manifestación, convocada por organizaciones de derechos humanos, respondió a las acciones de tropas federales que han "acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar", según indicaron los organizadores.

Despliegue federal y justificación de Trump

Hace tres semanas, el presidente Trump tomó el control de la Policía Metropolitana citando una cláusula de la Ley de Autonomía de Washington. Desplegó cientos de agentes federales y activó aproximadamente ochocientos efectivos de la Guardia Nacional.

El mandatario republicano insistió en que su "campaña para desterrar los delitos" responde a una "ola de crímenes" en la ciudad, donde se han realizado más de seiscientos arrestos, incluyendo detenciones de indocumentados, según reporta la Casa Blanca.

Contraste con datos locales y oposición ciudadana

Las autoridades locales, que han demandado a la Administración Trump, contradicen la justificación presidencial al señalar que los crímenes violentos han disminuido un 26% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La medida ha generado un amplio rechazo entre la población, ya que aproximadamente ocho de cada diez residentes se oponen a la toma federal de la Policía y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta del diario The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia.