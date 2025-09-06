Australia: surfista muere tras ser atacado por un tiburón en una concurrida playa de Sídney

Según primeras informaciones, este mediodía un experimentado surfista de 57 años murió tras ser atacado por un tiburón en una playa al norte de Sídney, Australia, inmediatamente las autoridades cerraron los balnearios de la zona.
La víctima había ingresado, junto con unos amigos, a la playa de Long Reef. John Duncan, perdió “varias extremidades” durante el feroz ataque y su cuerpo fue hallado flotando. La tabla de surf quedó partida en dos, informa Andina.
GRAN TIBURÓN
Las autoridades creen que el ataque fue perpetrado por un “gran tiburón”. Examinarán la tabla y el cuerpo para identificar la especie involucrada. En Australia, los ataques más graves son ocasionados por tiburones blancos o tigre.
Este es el primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde el 2022, cuando el británico Simon Nellist, un conocido instructor de buceo falleció en Little Bay. Tras el incidente varios campeonatos de surf han sido suspendidos.