Zelensky rechaza la propuesta de Putin de reunirse en Rusia: "Puede venir a Kiev"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó categóricamente viajar a Moscú para reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, argumentando que no puede visitar "la capital de este terrorista" mientras su país está bajo ataques diarios.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense 'ABC', el mandatario ucraniano respondió a la propuesta del Kremlin invitando a Putin a reunirse en Kiev. Zelensky subrayó que Putin es plenamente consciente de que Moscú no puede ser el escenario de un encuentro bilateral.

"Él lo sabe", sostuvo, reiterando en múltiples ocasiones que el líder ruso no busca genuinamente un diálogo mientras continúa la guerra. El presidente ucraniano interpreta la insistentente propuesta de Moscú como una estrategia para prolongar el conflicto.

Condiciones y argumentos del Kremlin

Por su parte, Putin reiteró su postura durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok, afirmando que Moscú es el único lugar adecuado para cualquier futura cumbre y calificando de "gratuita" la sugerencia de Kiev de reunirse en un tercer país.

Simultáneamente, el mandatario ruso cuestionó la legitimidad de Zelensky, argumentando que su mandato presidencial ha expirado, según la constitución ucraniana, incluso en tiempos de guerra, lo que complicaría jurídicamente cualquier acuerdo.