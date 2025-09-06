Trump advierte que aviones venezolanos "serán derribados" si representan una amenaza en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Venezuela al señalar que derribará cualquier avión del gobierno de Nicolás Maduro que represente un riesgo para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe.

Las declaraciones ocurren después de que aviones de combate venezolanos sobrevolaran un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales, incidente que el Pentágono calificó como "altamente provocador".

En respuesta a las tensiones, el gobierno estadounidense desplegó diez aviones F-35 en Puerto Rico como parte de su estrategia de presencia militar en la región. Trump señaló que si aeronaves venezolanas "vuelan en una posición peligrosa", las fuerzas estadounidenses estarán autorizadas a detenerlas.

Acusaciones y respuesta de Maduro

Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico vinculada al cártel de los Soles, al que ha catalogado como organización narcoterrorista. Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Por su parte, Maduro movilizó a tropas y reservistas, mientras cientos de milicianos marcharon bajo el lema de "defender la patria". El mandatario venezolano reiteró que responderá con un estado de lucha armada si es objeto de agresión militar.