EE. UU.: Marco Rubio acusa a Nicolás Maduro de narcotraficante y terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió contra Nicolás Maduro durante su visita oficial a Ecuador, calificándolo de “narcotraficante y terrorista”. El alto funcionario aseguró que el mandatario venezolano no representa a un gobierno legítimo, sino a una organización criminal enquistada en el poder.

Rubio enfatizó que sus palabras no responden a opiniones políticas, sino a procesos judiciales en curso en cortes norteamericanas. “Nicolás Maduro es un narcotraficante y un terrorista. No lo digo yo, lo dice un gran jurado en el Estado de Nueva York”, afirmó, recordando que la fiscalía presentó pruebas que vinculan directamente al dirigente chavista con redes de narcotráfico internacional.

El secretario de Estado estadounidense recalcó que el régimen de Maduro sigue el modelo instaurado por Hugo Chávez, utilizando la estructura estatal para proteger y expandir operaciones ilícitas. Según precisó, la acusación formal presentada hace dos años en Nueva York expone cómo el chavismo habría facilitado rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

EE. UU. NO RECONOCE A MADURO COMO PRESIDENTE

Rubio añadió que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo y reiteró que la comunidad internacional debe intensificar la presión diplomática. “Lo que opera actualmente en Venezuela no es un régimen político, sino una organización criminal que utiliza el poder estatal para enriquecerse y facilitar actividades ilícitas”, enfatizó.