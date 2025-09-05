Trump afirma haber “perdido” a India y Rusia tras su acercamiento a la “oscura” China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes como “perdidos” a India y Rusia, tras considerar que ambos países se han inclinado hacia una alianza con China. El comentario fue difundido en su red Truth Social junto a una fotografía de Putin, Xi y Modi durante la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín.

NUEVO BLOQUE GEOPOLÍTICO

En el evento militar, China exhibió misiles y drones de última generación ante la presencia de líderes como Kim Jong-un, lo que reforzó la percepción de un eje político contrario a los intereses estadounidenses. Trump acusó a Xi Jinping de “conspirar” con Rusia y Corea del Norte, aunque también calificó la ceremonia como “hermosa”.

El mandatario estadounidense aseguró que mantiene una relación “muy buena” con Xi, Putin y Kim, pero advirtió que en las próximas semanas se podrá comprobar el alcance real de esos vínculos. La imagen de Modi junto a los mandatarios de Rusia y China fue interpretada en Washington como una señal de distanciamiento estratégico.

TENSIONES CON INDIA

La relación entre Estados Unidos e India se encuentra en un punto delicado tras la decisión de Washington de incrementar al 50% los aranceles sobre productos indios, como represalia por la compra de petróleo ruso. Esta medida duplicó el gravamen recíproco del 25% aplicado desde agosto y ha enfriado las conversaciones bilaterales.

De acuerdo con medios estadounidenses, el primer ministro Narendra Modi habría evitado responder en varias ocasiones las llamadas de Trump, situación que motivó la cancelación de su viaje a India en octubre para la cumbre del Quad, foro de seguridad que también integran Japón y Australia. El episodio refleja el giro en las alianzas internacionales y la creciente influencia de Pekín en el tablero geopolítico global.