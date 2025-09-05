VIDEO | Pastor evangélico desata indignación tras pedir terreno a feligrés como ‘bendición’”

Un video difundido en Honduras puso en el centro de la polémica al pastor mexicano Jorge Pompa, quien durante un servicio religioso pidió a un feligrés entregar los papeles de un terreno valorado en más de tres millones de lempiras (unos 114.446 dólares). Según dijo, se trataba de una instrucción divina que había recibido la noche anterior. El hecho generó fuertes críticas y abrió un debate sobre los límites de la fe y la manipulación en contextos religiosos.

¿QUIÉN ES JORGE POMPA?

Jorge Pompa es fundador del Ministerio Internacional Fuente de Vida, en Apodaca, Nuevo León, México. Junto a su esposa Ivonne Juárez lidera una congregación de carácter apostólico y profético, con programas de formación, encuentros espirituales y las llamadas Casas de Paz. Su estilo directo y confrontativo lo ha hecho conocido en distintos países de Latinoamérica, aunque también lo ha colocado en el ojo de la controversia.

Durante su visita a Honduras, además de pedir la entrega del terreno, se viralizó otro clip en el que calificó como “maldecida” la ofrenda de un hombre que aportó 165 lempiras (unos 6 dólares) sin dar el diezmo, a pesar de que era la primera vez que asistía a la iglesia.

REACCIONES Y CRÍTICAS

Las declaraciones de Pompa desataron una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios lo acusaron de manipular la fe con fines económicos y lo calificaron de “mercader de la religión” y “estafador disfrazado de pastor”. Los comentarios coincidieron en que los diezmos deben destinarse a apoyar a los más necesitados y no al enriquecimiento de líderes religiosos.

Hasta el momento, el pastor Jorge Pompa no ha emitido una respuesta pública a la controversia. Mientras tanto, los videos continúan viralizándose en plataformas digitales y alimentando la discusión sobre ética, fe y responsabilidad en las prácticas religiosas en Honduras y otros países de la región.