"La Isla de las Muñecas": este es el terrorífico lugar "maldito" donde Lady Gaga grabó su nuevo videoclip

Muñecas rotas colgadas entre la niebla, clavadas en palos y observando con cientos de ojos de plástico. En ese escenario, Lady Gaga cobra vida como un alma perdida y transforma la pesadilla en arte. Así arranca The Dead Dance, su nueva propuesta visual y sonora para la segunda temporada de Merlina, serie de Netflix dirigida por Tim Burton.

En un blanco y negro inspirado en las atmósferas góticas del director, Gaga canta: “Like the words of a song, I hear you call / Like a thief in my head, you criminal”, mientras se desplaza con golpes rítmicos y coreografías teatrales que evocan al clásico Thriller de Michael Jackson. El tema convierte un duelo amoroso en un ritual de supervivencia: bailar hasta morir para volver a nacer.

La isla real detrás de la pesadilla

Aunque parezca un set de Burton, el lugar existe: se trata de la Isla de las Muñecas, ubicada en Xochimilco (México), un islote al que solo se accede en trajinera tras navegar hora y media por los canales.

Su leyenda nació en la década de 1950, cuando Julián Santana, su guardián, halló el cadáver de una niña ahogada. Convencido de que debía proteger su espíritu, comenzó a colgar muñecas por toda la isla. Durante medio siglo reunió más de mil piezas deterioradas, algunas recogidas de los canales y otras rescatadas de las calles de la ciudad.

Hoy, la isla conserva ese horror vacui de plástico y óxido entre árboles ahuejotes, eucaliptos y vegetación lacustre. Visitantes y trajineros aseguran que, de noche, las muñecas susurran, mueven los brazos y giran sus cabezas siguiendo a los curiosos.

En 2001, Santana murió ahogado en el mismo lugar donde había encontrado a la niña, lo que alimentó aún más el mito. Su legado, ya popular entre los buscadores de experiencias extremas, ha alcanzado ahora proyección mundial con la reinterpretación de Lady Gaga y Tim Burton.