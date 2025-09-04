Hallan en Costa Rica al primer tiburón naranja del mundo: un caso único de xantismo

El hallazgo, publicado en Marine Biology, marca la primera vez que se documenta esta rara condición genética en tiburones.

La captura de un tiburón con coloración naranja en aguas de Parismina, en la entrada del Parque Nacional Tortuguero (Costa Rica), ha despertado el interés de la comunidad científica internacional. El hallazgo fue confirmado por investigadores y publicado en la revista Marine Biology, convirtiéndose en el primer registro mundial de un tiburón con xantismo.

El xantismo es una condición genética extremadamente rara en peces y reptiles, y nunca antes había sido observada en tiburones. A diferencia del albinismo, no implica ausencia total de pigmentos, sino la pérdida selectiva de tonos oscuros, lo que resalta los colores amarillos y anaranjados de la piel.

Un hallazgo histórico para la ciencia marina

Los pescadores locales que hicieron el descubrimiento entregaron las imágenes a especialistas, quienes verificaron su autenticidad. Para los científicos, este caso abre la interrogantes de: ¿Podría el cambio climático influir en la frecuencia de estas alteraciones genéticas?

Por ahora, los investigadores insisten en que se trata de un ejemplar único y que no hay evidencias de una población estable con esta característica.