¡Atención, coleccionistas! Lanzarán monedas conmemorativas por el 40 aniversario de Dragon Ball

La Casa de la Moneda de Japón emitirá dos sets coleccionables con la imagen de Goku. El precio oscilará entre 20 y 110 dólares.

El fenómeno mundial de Dragon Ball llegará a la numismática. Japón anunció que lanzará dos sets de monedas conmemorativas para celebrar el 40 aniversario de la serie creada por Akira Toriyama.

Según informó la Casa de la Moneda nipona, el set principal, denominado “proof”, estará compuesto por seis monedas acuñadas en 2025 con valores de 1 a 500 yenes, además de una medalla de plata con Gokú niño en el anverso y el logotipo del aniversario en el reverso, con un acabado iridiscente.

El estuche de cuero que acompaña esta colección tendrá un precio de 16,500 yenes (110 dólares) y se pondrán a la venta 25,000 unidades. Estas monedas se distinguen por un proceso especial de acuñación que realza su brillo y los detalles de sus relieves.

El segundo set incluye una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de cuatro estrellas en el reverso, emblema icónico de la saga. Se presentará en un estuche especial, con un costo de 3,100 yenes (20 dólares) y una emisión de 60,000 unidades.

Cómo conseguirlas

Las solicitudes estarán abiertas desde este viernes hasta el 25 de septiembre, a través de correo postal o la tienda en línea de la Casa de la Moneda. En caso de que la demanda supere la oferta, se realizará un sorteo para determinar a los compradores.