El papa León XIV recibe al presidente de Israel en el Vaticano

El papa León XIV recibió este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, en una audiencia privada en el Vaticano. La cita, que se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad, abordó la guerra en Gaza, la lucha contra el antisemitismo y los esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamás.

TEMAS CENTRALES

Según la Presidencia israelí, Herzog transmitió al Santo Padre la necesidad de mantener la presión internacional para liberar a los cautivos en Gaza. El líder israelí agradeció también el llamado que León XIV hizo en mayo, durante el inicio de su pontificado, para exigir el regreso “inmediato” de los secuestrados.

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, participó en parte de las conversaciones oficiales. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aclaró que se trató de una audiencia solicitada por Israel, siguiendo la práctica habitual del Vaticano de recibir a jefes de Estado sin que ello suponga una invitación formal.

REACCIONES INTERNACIONALES

Herzog llegó al Vaticano poco antes de las 10.00 hora local y recorrió la Biblioteca y el Archivo Apostólico Vaticano tras la audiencia. Por la tarde, tenía previsto regresar a Israel.

La visita movilizó a numerosos turistas y fieles en la plaza de San Pedro, donde las autoridades dispusieron cierres parciales de accesos por las medidas de seguridad. El encuentro entre León XIV y Herzog es interpretado como un paso relevante en el diálogo diplomático y religioso en torno al conflicto en Medio Oriente.