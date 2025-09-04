Tragedia en Portugal: asciende a 17 las víctimas del accidente del funicular

El accidente del Ascensor da Glória, funicular inaugurado en 1885 y símbolo turístico de Lisboa, dejó un saldo de 17 fallecidos, luego de que dos heridos murieran durante la noche en hospitales locales. Entre las víctimas hay ciudadanos de distintas nacionalidades: españoles, franceses, italianos, canadienses y portugueses, según informó Protección Civil.

BALANCE DE VÍCTIMAS

De los 17 fallecidos, 15 son adultos (siete hombres y ocho mujeres), mientras que los datos de los otros dos no han sido confirmados. En cuanto a los 23 heridos, 7 permanecen graves. Entre ellos se encuentran personas de hasta 11 nacionalidades: cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo, un marroquí y dos españoles que ya fueron dados de alta.

Las edades de los heridos oscilan entre los 24 y los 65 años, salvo un menor de tres años. Los pacientes fueron trasladados a hospitales de referencia como Santa Maria, São José y Cascais. La policía portuguesa habilitó una línea directa (+351 211 968 000 y chefepiquetelx@pj.pt) para que familiares y embajadas puedan obtener información oficial.

SUSPENSIÓN DE LOS FUNICULARES EN LISBOA

El Ayuntamiento de Lisboa anunció la suspensión inmediata de los funiculares de la ciudad —Bica, Lavra y Graça— mientras se realizan inspecciones técnicas. El alcalde, Carlos Moedas, señaló que se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad.

El siniestro ocurrió el miércoles a las 18:00 hora local, cuando el vehículo descarriló en la Calçada da Glória, quedando destrozado en un lateral. La policía mantiene el área acordonada mientras avanza la investigación. La empresa Carris aseguró que el funicular contaba con protocolos de mantenimiento al día, aunque las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas.

UN ÍCONO HISTÓRICO CONVERTIDO EN TRAGEDIA

El Ascensor da Glória conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los lugares más visitados de la capital portuguesa. Testigos, como una pareja de turistas españoles, recordaron que los tranvías de Lisboa son muy antiguos y que el mantenimiento “es un tema delicado”.

El Gobierno decretó un día de luto nacional, mientras que el Parlamento Europeo mantuvo a media asta las banderas de Portugal y de la Unión Europea en Bruselas, Estrasburgo y Lisboa en señal de solidaridad.