Nicolás Maduro afirma que Venezuela mantiene fe inquebrantable de victoria ante Estados Unidos

El mandatario venezolano rechazó los argumentos de Washington sobre la lucha antidrogas y acusó a Estados Unidos de querer apropiarse de los recursos naturales de su país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país seguirá "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" frente a lo que calificó como una nueva "embestida" de Estados Unidos. El líder chavista respondió así al despliegue militar norteamericano en el mar Caribe, justificado por Washington como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

Durante la inauguración de un monumento en Caracas por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Maduro insistió en que Venezuela permanecerá unida, respaldada por su pueblo y por todas sus fuerzas militares y policiales. "Somos gente que ama la paz, pero somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos", señaló en su discurso.

El mandatario venezolano rechazó la versión del gobierno de Donald Trump sobre la lucha antidrogas y afirmó que el verdadero interés de Estados Unidos está en las riquezas naturales del país suramericano, como el petróleo, el gas y el oro. "Esta tierra le pertenece a los venezolanos, y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores", recalcó.

ACCIONES MILITARES

Nicolás Maduro evitó pronunciarse sobre la reciente acción militar estadounidense contra una lancha que transportaba droga y en la que fueron detenidas once personas vinculadas, según Washington, al Tren de Aragua. En paralelo, Trump advirtió que Venezuela representa un "tremendo problema" por el narcotráfico y la migración irregular, y afirmó que su gobierno no lo "consentirá más".