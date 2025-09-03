Xi pasa revista a tropas en acto de conmemoración del 80º aniversario de victoria contra agresión japonesa

El presidente chino, Xi Jinping, pasó revista a las tropas en Beijing el miércoles durante un desfile militar en el acto de conmemoración por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.



De pie en una limusina de la marca china Hongqi, Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, dio la orden de comenzar la revista a Han Shengyan, comandante en jefe del desfile militar.



Mientras la limusina avanzaba lentamente hacia el este, desplazándose junto a las ondeantes banderas del partido, la nación y el ejército, Xi rindió honores a las insignias con la mirada fija en ellas.



Entre la resonante música militar, Xi inspeccionó las formaciones de infantería, guardia de honor de las banderas y armamento a lo largo de la avenida Chang'an.



Xi repitió los saludos a las tropas a través del micrófono: "¡Saludos a ustedes, camaradas!" y "Camaradas, ¡gracias por su arduo trabajo!" Los oficiales y soldados le respondieron: "¡Saludos, presidente!" y "¡Servir al pueblo!"



Cuando la limusina regresaba a la Tribuna de Tian'anmen, los hombres y mujeres militares exclamaron "¡Seguir al Partido! ¡Luchar para ganar! ¡Forjar una conducta ejemplar!" y " ¡La justicia prevalecerá! ¡La paz prevalecerá! ¡El pueblo prevalecerá!" en saludo al presidente.



Antes de la inspección militar, Xi pronunció un discurso importante en el acto de conmemoración.



Un total de 45 formaciones y escalones participaron en el gran desfile.



El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó el Acta de Rendición ante China y sus aliados, marcando el fin oficial de la guerra. China celebró la victoria al día siguiente (3 de septiembre), fecha que en 2014 fue designada por ley como el Día de la Victoria de la Guerra de Resistencia, consolidando su significado histórico para las generaciones futuras.



La Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa fue la primera en estallar y la más prolongada en la Guerra Antifascista Mundial, provocando más de 35 millones de bajas militares y civiles chinas entre 1931 y 1945.