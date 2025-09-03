Vladímir Putin y Xi Jinping sorprenden al hablar de la posibilidad de alcanzar la inmortalidad

Los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, sorprendieron durante un diálogo informal captado por micrófonos de ambiente en Pekín, al reflexionar sobre el futuro de la biotecnología, la longevidad humana y la posibilidad de extender la vida hasta los 150 años, e incluso alcanzar la inmortalidad.

El intercambio se produjo cuando ambos mandatarios se dirigían hacia la tribuna principal para presenciar el desfile militar en la plaza de Tiananmen. “Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño”, comentó Xi, según la traducción rusa recogida por la televisión china. A ello, Putin respondió que gracias a los avances médicos y al trasplante de órganos, las personas podrían “sentirse más jóvenes y quizá alcanzar la inmortalidad”.

En la misma línea, Xi subrayó que “los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años”. Posteriormente, durante una rueda de prensa, Putin confirmó públicamente que habían conversado sobre longevidad y recordó que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en 2023, había promovido activamente este debate en Europa.

PROLONGACIÓN DE VIDA GRACIAS A LA BIOTECNOLOGÍA

El líder ruso sostuvo que los métodos modernos de curación, la cirugía avanzada y el reemplazo de órganos ofrecen a la humanidad una nueva perspectiva sobre la prolongación de la vida. “Los avances médicos permiten abrigar la esperanza de que la vida activa se extenderá de manera distinta a la actual”, afirmó Putin ante la prensa rusa, al referirse al futuro de la ciencia y la biotecnología.