Trump aseguró que Sheinbaum "es muy elegante y hermosa”, pero “México está dirigido por los cárteles”

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado fricción diplomática con México al referirse directamente a la mandataria Claudia Sheinbaum. En una entrevista con el medio Daily Caller, el republicano combinó elogios personales hacia la presidenta mexicana con duras críticas sobre la seguridad en su país, asegurando que “México está dirigido por los cárteles”.

Trump describió a Sheinbaum como “una mujer estupenda, increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa”. Sin embargo, tras estas palabras de reconocimiento, advirtió que el verdadero poder en la nación vecina estaría en manos de las organizaciones criminales, dejando entrever que el gobierno federal no controla plenamente la violencia ligada al narcotráfico.

La oferta de intervención militar y la respuesta de México

Durante la misma conversación, el mandatario estadounidense reveló que propuso enviar tropas para combatir a los grupos delictivos en territorio mexicano. Según relató, la jefa de Estado rechazó la iniciativa, lo que Trump interpretó como un signo de temor frente a la influencia de los cárteles. “Le he ofrecido enviar al ejército, pero ella no quiere que lo hagamos… porque tiene miedo”, expresó.

Estas declaraciones se producen a pocos días de la primera visita oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, a México, un encuentro en el que la seguridad bilateral será prioridad. Ante ello, Sheinbaum respondió en su conferencia del 2 de septiembre que descarta cualquier intervención armada extranjera y que la cooperación con Washington debe centrarse en intercambio de información e inteligencia, con cada país actuando en su propio territorio.