Terremoto en Afganistán: talibanes elevan a 1.457 los muertos y piden ayuda internacional

El régimen talibán informó que la cifra de fallecidos por el terremoto en Afganistán aumentó a 1.457, mientras que los heridos ascienden a 3.394 y más de 6.700 viviendas quedaron destruidas. El portavoz adjunto Hamdullah Fitrat dio a conocer la actualización en la red social X, donde precisó que continúan las labores de rescate pese a las réplicas registradas en las últimas horas.

RESCATE CONTRARRELOJ EN LAS ZONAS AFECTADAS

“Los equipos de rescate trabajaron durante todo el día para salvar a los atrapados bajo los escombros y trasladar a los heridos a hospitales en avión”, señaló Fitrat. Según la autoridad, la mayoría de áreas golpeadas ya cuentan con brigadas de emergencia, mientras que varios países enviaron especialistas para colaborar en las operaciones.

Las vías que conducen a las regiones más dañadas fueron habilitadas para agilizar el ingreso de ayuda. Sin embargo, la magnitud de la catástrofe recuerda a los sismos de 2023 en Herat, considerados hasta ahora los más letales en la historia reciente del país.

AFGANISTÁN CLAMA POR APOYO GLOBAL

El ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, ordenó a las misiones diplomáticas redoblar esfuerzos para conseguir asistencia internacional. India fue uno de los primeros países en enviar suministros, junto con el apoyo de agencias humanitarias y ONG.

Afganistán, sumido en una crisis económica y política tras décadas de conflicto, enfrenta ahora el desafío de reconstruir comunidades enteras arrasadas por el terremoto, en medio de la urgencia por salvar vidas y garantizar refugio a los miles de damnificados.