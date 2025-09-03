Polémica foto en catálogo de Shein: usan foto de acusado de asesinato para promocionar camisa

La marca china investiga cómo la foto de Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, terminó en su catálogo online.

La marca de ropa Shein enfrenta una nueva polémica tras la aparición de una imagen de Luigi Mangione, joven estadounidense de 26 años acusado del presunto asesinato de Brian Thompson, CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, utilizada para promocionar una camisa en su tienda virtual.

Según reportó la BBC, la foto mostraba a Mangione con una camisa blanca de manga corta, prenda que se vendía por menos de 10 dólares. La publicación se viralizó en redes sociales y obligó a la compañía a retirar de inmediato la imagen.

Un portavoz de Shein explicó que el material fue proporcionado por un proveedor externo y aseguró que la compañía inició una investigación interna. “Tenemos estándares estrictos para todos los listados en nuestra plataforma. La imagen fue eliminada inmediatamente tras su descubrimiento”, señalaron.

¿Imagen real o creada con IA?

La controversia aumentó por las sospechas de que la foto habría sido generada con inteligencia artificial (IA). Aunque no hay confirmación oficial, la herramienta Amazon Rekognition detectó una coincidencia del 99,9% con una fotografía real de Mangione en la corte.

El experto en IA generativa Henry Ajder indicó a la BBC que existen señales de manipulación digital: problemas en la iluminación, texturas de la piel poco naturales y la ausencia de segmentación típica en los dedos. Según explicó, crear este tipo de imágenes con IA es “más rápido y sencillo” que con edición manual.

Por ahora, Shein no ha precisado cuánto tiempo estuvo activa la polémica publicación ni qué proveedor fue responsable de subir la imagen. La empresa aseguró que reforzará sus procesos de control para evitar situaciones similares en el futuro.