Le hizo creer que era un astronauta en peligro: abuelita de 80 años pierde todos sus ahorros en "estafa romántica"

El estafador la convenció de enviar dinero para “comprar oxígeno en el espacio”. La policía de Japón investiga el caso como un "fraude emocional".

Una mujer de 80 años en Japón fue víctima de una insólita estafa romántica que le costó más de un millón de yenes (unos 6,700 dólares). Según informó Hokkaidō Broadcasting (HBC), la víctima conoció en julio, a través de redes sociales, a un hombre que se presentó como astronauta en misión espacial.

Tras semanas de mensajes frecuentes, el supuesto astronauta aseguró que se encontraba “bajo ataque en el espacio” y que estaba a punto de quedarse sin oxígeno. Con este pretexto, logró convencerla de enviarle dinero para “comprar suministros de oxígeno”.

Los pagos se realizaron entre mediados de julio y finales de agosto mediante sistemas prepago en cinco tiendas de conveniencia de Sapporo. La mujer, que vivía sola, solo informó de la situación a su familia y posteriormente a la policía cuando se dio cuenta de que había sido engañada.

De acuerdo con los investigadores, el estafador explotó la vulnerabilidad emocional de la víctima, construyendo confianza con conversaciones constantes hasta que ella desarrolló sentimientos románticos. Esto facilitó que sus peticiones de dinero fueran cada vez más insistentes.

El medio AFP, citado por CBS News, precisó que el impostor incluso llegó a decir: “Estoy en una nave espacial en este momento”, reforzando la ilusión de un astronauta en crisis.