Xi Jinping encabeza desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial

Putin y Kim Jong-un asistieron como invitados de honor al evento en la plaza de Tiananmen, donde China mostró su poderío militar y lanzó un mensaje contra la hegemonía occidental.

El presidente chino, Xi Jinping, inauguró este lunes en Pekín el desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. A su lado estuvieron como invitados de honor el mandatario ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, quienes observaron la exhibición de tropas y armamento del Ejército Popular de Liberación.

El evento llega días después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que China reiteró su apuesta por un orden mundial multipolar y cuestionó abiertamente la hegemonía de Occidente. La presencia conjunta de Putin y Kim refuerza la imagen de un bloque político y militar que busca mayor protagonismo en el escenario internacional.

Miles de soldados marcharon por la plaza de Tiananmen ante la ovación de las tribunas instaladas para la conmemoración. Se espera que Xi pase revista a las fuerzas armadas, que en los últimos años han atravesado crisis internas, incluidos escándalos de corrupción y la destitución de dos ministros de Defensa.

MENSAJE AL MUNDO

El desfile también representa un mensaje interno y externo: para China, se trata de reafirmar su papel como potencia militar en ascenso y, al mismo tiempo, conmemorar el sacrificio de millones de asiáticos en la guerra contra Japón. Para el mundo, es una demostración de fuerza en un contexto geopolítico marcado por tensiones con Estados Unidos y sus aliados.