Donald Trump: Disparamos contra "un barco que transportaba droga" proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció esta tarde que fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco en el sur del Caribe que transportaba drogas desde Venezuela. “Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país, desde hace mucho tiempo. Y estas venían de allá”, declaró desde la Casa Blanca.

“Hace apenas unos minutos destruimos literalmente una lancha que transportaba drogas. Había una gran cantidad de estupefacientes a bordo. Lo verán y lo leerán: acaba de ocurrir. Nuestro jefe del Estado Mayor nos dio un pequeño informe. Verán más, y esto es solo el comienzo”, agregó.

UN ATAQUE LETAL

El operativo fue confirmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que se trató de “un ataque letal” contra una embarcación controlada por una organización considerada como “narcoterrorista”, y que en las próximas horas se compartirán más detalles de la exitosa intervención en el mar Caribe.

La acción se enmarca en el despliegue militar de Washington en aguas internacionales cercanas a Venezuela, donde destructores, submarinos y aviones vigilan el Caribe bajo la premisa de combatir el narcotráfico. El gobierno de Donald Trump acusa al dictador Nicolás Maduro de liderar un cartel de drogas.