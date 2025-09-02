Más de 1,000 muertos deja deslizamiento de tierra en Sudán: alud arrasó aldea de agricultores

Según primeras informaciones, más de 1,000 personas murieron en un alud de tierra que arrasó la aldea de Tarasi, en la región de Darfur, al oeste de Sudán. Lo inhóspito de la zona dificultad la llegada de bomberos y rescatistas.

Un "deslizamiento masivo y devastador" golpeó el domingo dicha localidad y al parecer no hay sobrevivientes, indicó en un comunicado el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS), grupo armado que controla la región.

GUERRA CIVIL

El suceso se habría registrado en horas de la mañana, minutos antes que los agricultores, dedicados a la producción de cítricos, salgan al campo. El grupo MLS pidió a la ONU apoye la recuperación de los cadáveres.

Sudán está inmerso en una guerra civil de tres años entre el ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que buscan tomar el poder, que ha sumido al país africano en una de las peores crisis humanitarias.