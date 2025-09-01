Nicolás Maduro envía mensaje a Estados Unidos: “Si nos atacan, pasaremos a la lucha armada”

En medio de un pronunciamiento a la prensa internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió hablar acerca de las maniobras que viene realizando Estados Unidos cerca de su territorio y decidió enviarle un mensaje a Donald Trump.

Durante su intervención, Maduro Moros aseguró que no les temblará la mano si reciben algún tipo de ofensiva norteamericana, para responderles de inmediato, dejando en claro que su país se encuentra preparado para cualquier tipo de conflicto.

“Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela (...) jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo", declaró.

ADVERTENCIA A DONALD TRUMP

Nicolás Maduro también decidió recomendarle a Donald Trump cuidarse de su secretario Marco Rubio, quien busca que ambas naciones se encuentren involucradas en ofensivas donde podrían registrarse miles de muertos. “Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido Trump se manche de sangre por los siglos de los siglos".