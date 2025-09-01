Terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán deja más de 600 muertos y miles de heridos

Un fuerte terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán la noche del último domingo 31 de agosto, dejando un saldo preliminar de más de 600 fallecidos y aproximadamente unos 2 mil heridos.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en la provincia de Nangarhar a 8 kilómetros de profundidad, afectó especialmente zonas rurales donde la precariedad de las construcciones multiplicó los daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el temblor a las 23:47 horas locales (19:17 GMT), seguido por al menos dos réplicas de magnitud 5.2 que aumentaron el pánico y complicaron las operaciones de emergencia.

Zonas más afectadas

Las provincias más afectadas fueron Nangarhar y Kunar, donde distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara reportaron destrucción masiva de viviendas construidas con adobe y materiales poco resistentes.

Crisis humanitaria y labores de rescate

Cientos de familias quedaron sin techo y expuestas a la intemperie, enfrentando escasez crítica de agua potable, alimentos y atención médica. Hospitales locales colapsaron ante la llegada masiva de heridos, mientras equipos de rescate y voluntarios trabajan con limitado acceso a maquinaria pesada.

Las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores en zonas remotas de difícil acceso. La situación se agrava por el contexto de crisis humanitaria preexistente en la región. Las labores de rescate continúan en medio de escombros, con esfuerzos focalizados en encontrar sobrevivientes atrapados.