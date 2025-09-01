Corea del Sur prueba policías holográficos y logra reducir delitos hasta en un 22%: ¿funcionaría en Perú?

La iniciativa funciona a través de la proyección de un video de un policía sobre una lámina acrílica. El holograma incluso emite mensajes pregrabados.

En Corea del Sur, la policía ha puesto en marcha un sistema de agentes holográficos para reforzar la sensación de seguridad en espacios públicos. Aunque no son oficiales reales, la medida ha demostrado ser efectiva como elemento disuasorio frente a la delincuencia.

CÓMO FUNCIONA ESTA MEDIDA

La iniciativa funciona a través de la proyección de un video de un policía sobre una lámina acrílica. El holograma incluso emite mensajes pregrabados que recuerdan a los ciudadanos la presencia policial, aunque no haya un agente físicamente en el lugar.

Este recurso no está del todo “vacío”: las áreas donde se instalan cuentan con cámaras de detección impulsadas por inteligencia artificial y con la supervisión remota de efectivos policiales.

De acuerdo con el oficial Kim Hyun-Don, los resultados han sido alentadores. En declaraciones a DW News, afirmó que la implementación en ciertas zonas de Seúl permitió que los delitos se redujeran hasta en un 22%, especialmente los impulsivos como las riñas callejeras o la violencia provocada por el consumo de alcohol.

Algunos ciudadanos aseguran que la presencia del holograma transmite la misma sensación que la de un oficial en persona. Y, en cierto modo, es así: las cámaras garantizan vigilancia constante y los policías de carne y hueso están listos para intervenir si se detecta algún incidente.

Pese a que la medida evoca un escenario digno de Blade Runner, el departamento de policía de Seúl considera la experiencia exitosa y evalúa expandirla a más zonas de la ciudad.