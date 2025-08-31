Colombia: capturan a otro presunto implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía detuvo a Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de planear el magnicidio y de haber intervenido en la contratación del adolescente que disparó contra el congresista.

La Fiscalía de Colombia confirmó este sábado la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en la capital. Según las investigaciones, el detenido habría intervenido en la contratación del menor de 15 años que ejecutó el ataque contra el parlamentario, quien falleció semanas después por la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, Barragán —con más de diez años de historial criminal— participó tanto en la planeación como en la ejecución del atentado ocurrido en el barrio Modelia. El adolescente involucrado fue sancionado a siete años de privación de libertad en un centro especializado, la pena máxima contemplada por la legislación colombiana para menores de edad.

Con esta detención ya son siete los capturados en el marco de la investigación. Barragán será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la imputación de delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de crímenes y porte ilegal de armas de fuego.

PARTICIPACIÓN DE GRUPOS ARMADOS

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, catalogó el crimen como un magnicidio y no descartó la participación de grupos armados ilegales, entre ellos la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. El asesinato de Uribe Turbay, primer aspirante presidencial en ser víctima de un atentado en más de tres décadas, ha conmocionado al país y encendido las alarmas sobre el resurgimiento de la violencia política en plena campaña electoral.