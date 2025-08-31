Papa León XIV llama a detener “la pandemia de las armas que infectan al mundo”

El papa León XIV condenó este domingo lo que denominó "la pandemia de las armas" durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, tras el tiroteo ocurrido en una misa estudiantil de Minnesota (EE.UU.) que dejó dos niños fallecidos. El pontífice aludió diplomáticamente al debate sobre portación de armas en su país natal (Estados Unidos) y oró por las víctimas.

Sin nombrarlos explícitamente, el papa se refirió a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo, en alusión a las más de 18 mil víctimas infantiles reportadas en Gaza por el Ministerio de Salud local, cifras validadas por ONU y OMS.

También mencionó los 3 mil niños fallecidos o lesionados en Ucrania desde la invasión rusa de 2022, deplorando los bombardeos recientes en Kiev y renovando su llamado a "un alto el fuego inmediato y al diálogo".

Oración por víctimas y migrantes

León XIV dedicó parte de su mensaje a las víctimas de naufragios migratorios, citando la tragedia de Mauritania donde fallecieron 50 personas y hay 100 desaparecidos. Instó a practicar la caridad con migrantes y encomendó "al amoroso abrazo de nuestro Salvador" a todas las víctimas globales.

Cabe resaltar, que antes de finalizar su pronunciamiento, anunció la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación este 1 de septiembre, siguiendo el legado de los papas Francisco y Bartolomé I.