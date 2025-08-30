Kim Jong-un y Putin se reunirán en China la próxima semana por este motivo

Ambos mandatarios pisarán suelo chino para asistir al desfile militar chino en Pekín. La agencia estatal de noticias de Corea del Norte confirmó que Kim Jong-un visitará China como invitado del presidente chino Xi Jinping para asistir a las celebraciones del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
No dieron más detalles, como cuándo saldrá Kim de Corea del Norte y cuánto tiempo permanecerá en China. El viaje de Kim, sería su primer viaje a este país desde 2019.
PUTIN TAMBIÉN ESTARÁ PRESENTE
Entre los asistentes al evento en China también habrá 26 líderes extranjeros, incluido el presidente ruso Vladímir Putin, dijo la agencia oficial china de noticias Xinhua.
Cabe señal que, no se espera la presencia de líderes de Estados Unidos ni de los principales países de Europa Occidental, en parte debido a sus diferencias con presidente ruso sobre la guerra en Ucrania.