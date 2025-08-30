“Nunca lo había visto en mi vida”: Ibai se muestra atónito por el duelo Perú-Ecuador en el Mundial de Desayunos

El streamer español Ibai Llanos se mostró atónito ante el fervor desatado por su Mundial de Desayunos 2025, especialmente por el duelo entre el pan con chicharrón peruano y el bolón de verde ecuatoriano. Lo que comenzó como un reto viral en redes sociales para elegir el mejor desayuno del mundo se ha convertido en un fenómeno cultural que ha movilizado a ciudadanos, medios y hasta gobiernos de ambos países. “La que se ha liado entre Ecuador y Perú en el Mundial de desayunos, yo no lo había visto en mi vida”, exclamó Ibai en un video reciente, destacando la magnitud de la competencia. Los resultados de este enfrentamiento, que ha captado la atención global, se anunciarán el lunes tras el recuento de votos en TikTok, Instagram y YouTube.

La intensidad de la rivalidad ha trascendido las redes sociales, involucrando a figuras públicas y medios de comunicación. En Ecuador, el Ministerio de Turismo creó una versión animada del bolón de verde que pide votos, mientras que “la televisión de Ecuador está siguiendo el minuto a minuto del Ecuador-Perú, como si fuera el Mundial de fútbol”, señaló Ibai. En Perú, la pasión no se queda atrás: “La televisión peruana hace un reportaje de 5 minutos hablando con expertos en desayunos para analizar el pan con chicharrón”, comentó el streamer, sorprendido por la seriedad con la que ambos países han abrazado el certamen. Incluso figuras internacionales como Sasha Grey se han sumado, expresando apoyo al bolón de verde y ofreciéndose a probarlo.

Una competencia que une y divide culturas

El Mundial de Desayunos ha generado reacciones inesperadas, desde campañas gubernamentales hasta comentarios encendidos de los fans. Ibai relató un caso curioso: “Atención porque hay un señor peruano muy enfadado solamente porque he comparado la comida peruana. Dice que la comida peruana es tan buena que no se debe ni comparar”. En Ecuador, la movilización es igual de intensa, con usuarios instando a votar masivamente: “Una madre ecuatoriana se pone a llamar a toda la familia: ‘¿Hijo, has votado? Vota. Hermano, has votado? Vota’”, bromeó Ibai. Esta dinámica ha convertido el torneo en un escaparate de orgullo nacional, donde cada voto es un acto de defensa de la identidad gastronómica.

A pesar del tono competitivo, Ibai destacó el valor cultural del evento: “Espero que estéis descubriendo gastronomía nueva, culturas nuevas, comidas nuevas”. La contienda, que ha acumulado millones de votos en redes, culminará el lunes con el anuncio oficial de los resultados, tras un recuento exhaustivo de las interacciones en las plataformas del streamer. La pasión desbordada por el pan con chicharrón y el bolón de verde demuestra que este torneo trasciende lo culinario, convirtiéndose en un fenómeno social que une a las comunidades en torno a sus tradiciones.