Rusia lanza “ataque masivo” contra región ucraniana de Dnipropetrovsk: hay varios muertos y heridos

Esta madrugada, las fuerzas armadas rusas lanzaron un "ataque masivo" contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk, dejando varios edificios y viviendas dañadas, así como muertos y heridos, según refieren los residentes.

“Hubo varias explosiones y luego incendios. Dnipro y Pavlograd, las ciudades más importantes de la región de Dnipropetrovsk, ubicada al centro del país, han sido las más afectadas” dijo el gobernador regional Sergii Lisak.

ZONAS URBANAS

Más al sur, residentes de la ciudad de Zaporizhia informaron de estallidos y el corte de la electricidad. Cientos de familias están en los refugios desde hace cuatro horas. Los ataques rusos contra zonas urbanas son permanentes.

Los ataques contra Dnipropetrovsk no eran muy seguidos, pues supuestamente no forma parte de las cinco regiones ucranianas —Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiya y Crimea— que Moscú ha reclamado como parte de su territorio.