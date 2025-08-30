Claudia Sheinbaum expresa respaldo a Pedro Castillo y afirma que está: "Injustamente encarcelado en el Perú"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Guido Croxatto, abogado del expresidente peruano Pedro Castillo. En su mensaje en la red social X, la mandataria señaló que Castillo se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú” y expresó su respaldo al exgobernante y a su familia.

Solidaridad y llamado internacional

Sheinbaum subrayó que la situación del exmandatario trasciende lo individual y tiene implicancias regionales. “Sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, manifestó la presidenta mexicana.

En esa línea, la jefa de Estado hizo un llamado directo a la comunidad internacional, solicitando la intervención de organismos multilaterales. “La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia”, escribió en su publicación.

Finalmente, Sheinbaum enmarcó la defensa de Pedro Castillo como parte de un principio mayor. “La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, concluyó su pronunciamiento en X, reiterando el apoyo de México frente a lo que considera un caso de persecución política.