Miles protestan en Indonesia por aumento de sueldos a congresistas

Las calles de Yakarta y otras ciudades de Indonesia se han convertido en escenario de intensas protestas tras revelarse un incremento salarial para los legisladores del país. Los diputados pasarán a percibir hasta 14 mil dólares mensuales, incluyendo subsidios por vivienda, lo que provocó indignación ciudadana y enfrentamientos con la Policía.

Las manifestaciones, protagonizadas por trabajadores, estudiantes y sindicatos, comenzaron el lunes y se reanudaron el jueves frente a la Cámara de Representantes, dejando decenas de personas detenidas entre ellas menores.

El aumento aprobado representa un alza del 33 % en los ingresos de los legisladores, quienes llegarán a recibir cerca de 230 millones de rupias mensuales, además de un subsidio adicional de 3.100 dólares por vivienda hasta octubre. La cifra contrasta con los salarios de millones de trabajadores que ganan menos del 3 % de ese monto.

PRESIÓN EN LAS CALLES

Las protestas también reflejan otras demandas de los sindicatos quienes exigen reformas laborales que incluyan el fin de la externalización, exenciones fiscales para trabajadores de bajos ingresos y garantías en el pago por vacaciones.

En paralelo, cientos de estudiantes mantienen una vigilia frente al Congreso, denunciando que los legisladores priorizan sus propios intereses mientras crece la desigualdad en uno de los países más poblados de Asia.