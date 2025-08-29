EEUU anuncia cierre oficial de USAID tras décadas de operaciones internacionales

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), conocida por sus programas de cooperación y también por su polémica injerencia en asuntos de otros países, dejará de existir oficialmente. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el viernes que la institución está en proceso de cierre, con una parte de sus funciones trasladadas al Departamento de Estado.

“UNA AGENCIA QUE SE DESCARRILÓ”

Rubio explicó que desde enero se han ahorrado a los contribuyentes “decenas de miles de millones de dólares”, gracias a la suspensión de programas considerados innecesarios. Añadió que el proceso estará bajo la supervisión de Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a quien calificó como la persona idónea para encabezar esta transición. “Russ ahora está al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace tiempo se descarriló”, declaró Rubio en su cuenta de X.

ANTECEDENTES Y POLÉMICAS DE USAID

A lo largo de su historia, la USAID ha sido señalada por intervenir en procesos políticos y sociales en distintas regiones. Samantha Power, exdirectora del organismo, reconoció públicamente que la agencia destinó fondos adicionales a Ucrania y Moldavia, en parte para contrarrestar la influencia rusa. Estas revelaciones reforzaron las críticas de quienes veían en la institución una herramienta de injerencia más que de desarrollo.

A principios de febrero, la administración del presidente Donald Trump suspendió sus actividades, y el 10 de marzo, Rubio informó que el Gobierno había cancelado el 83% de sus programas. El anuncio del cierre definitivo marca así el fin de una agencia que durante décadas fue pilar de la política exterior estadounidense.