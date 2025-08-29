Esposa de Bruce Willis confiesa la dura decisión de trasladar al actor a un centro especializado por demencia

Bruce Willis, ícono de Hollywood y protagonista de cintas como Duro de matar y El sexto sentido, continúa enfrentando una dura batalla contra la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada en 2023. Su esposa, la modelo Emma Heming, reveló en una entrevista para Good Morning America que tuvo que tomar la difícil decisión de trasladar al actor a un centro especializado donde recibe cuidados constantes.

DECISIÓN DOLOROSA PERO NECESARIA

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar”, confesó Heming, quien explicó que lo hizo pensando en el bienestar de sus hijas, Mabel (13) y Evelyn (11). “Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”, agregó. No obstante, la familia mantiene contacto cercano con Willis: desayunan y cenan juntos varias veces por semana, lo que les permite compartir momentos significativos pese a las limitaciones de la enfermedad.

La modelo recordó las primeras señales del trastorno: un Bruce Willis más callado y distante en las reuniones familiares, distinto al hombre conversador y afectuoso que siempre fue. Con el avance de la enfermedad, la familia ha tenido que adaptarse a nuevas formas de comunicación, ya que “el lenguaje se le está yendo”, aunque todavía muestra destellos de su personalidad.

SIGUE “ACTIVO” Y CON BUENA SALUD FÍSICA

Emma Heming subrayó que, a pesar de la demencia, su esposo mantiene una buena condición física: “Todavía está muy activo y con buena salud; solo es su cerebro el que le falla”. También destacó los breves instantes en que recupera su esencia: una risa espontánea, un brillo en los ojos o una sonrisa que les recuerda al Bruce de siempre, aunque esos momentos son cada vez más fugaces.

La esposa del actor aprovechó la entrevista para hablar sobre su libro The Unexpected Journey, una guía para el cuidado de personas mayores que publicará el 9 de septiembre. “Nació del dolor de enfrentar el diagnóstico de Bruce”, declaró Heming, quien busca acompañar a otras familias que atraviesan procesos similares.