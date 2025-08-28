Joven fue vendido como esclavo por su novia durante viaje de vacaciones

Un joven de 19 años de nacionalidad china fue traicionado por su novia de 17 años, quien lo vendió por 100.000 yuanes (unos 15.000 dólares) a una organización criminal en Myanmar mientras ambos estaban de vacaciones. La víctima pasó cuatro meses sometido a torturas, trabajos forzados y hambre, hasta que su familia logró liberarlo pagando un rescate de 50.000 dólares.

El adolescente conoció a la joven en un billar, donde quedó rápidamente cautivado. Según relató su hermana, la muchacha se presentaba como “llamativa”, vestía ropa provocativa y llevaba bolsos de diseñador falsos. También afirmaba que sus padres eran gestores de inversiones y hablaba con frecuencia de supuestos negocios familiares en Myanmar, con los que intentó convencerlo de viajar.

En febrero, el joven emprendió un viaje secreto con ella a Bangkok. Sin embargo, familiares sospecharon al verlo en publicaciones de WeChat cerca de la frontera con Myanmar. Fue en ese lugar donde la adolescente lo abandonó bajo la excusa de recoger a alguien, y poco después un grupo armado le confiscó su pasaporte y teléfono, dejándolo a merced de la red criminal.

CUATRO MESES DE TORTURA

El chico fue sometido a un régimen de explotación brutal: lo obligaban a trabajar entre 16 y 20 horas diarias en estafas por internet, lo golpeaban si no cumplía las cuotas, lo raparon y lo dejaron sin comida suficiente.

En ese tiempo perdió más de 10 kilos y sufrió daños auditivos permanentes por los continuos golpes en la cabeza. Finalmente, su familia logró pagar un rescate y obtener su liberación, aunque quedó con secuelas físicas y psicológicas.

Por su parte, la novia fue detenida a su regreso a China tras pasar unas vacaciones en Tailandia. Enfrenta cargos por fraude y tráfico de personas, y su juicio está pendiente de realizarse en los próximos meses, según reportaron medios locales.