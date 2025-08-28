Designación de Paola Guzmán como Miss International Bolivia 2025 genera polémica por su nacionalidad

La modelo de 22 años, nacida en Venezuela e hija de padre boliviano, representará al país en noviembre en Japón pese a las críticas en redes.

La elección de Paola Guzmán, de 22 años, como Miss International Bolivia 2025 ha despertado una intensa controversia en redes sociales. La modelo, nacida en Venezuela, fue designada para representar al país en la próxima edición del certamen que se celebrará en noviembre en Tokio, Japón.

El anuncio generó una ola de críticas centradas en su nacionalidad de origen. Sin embargo, la organización del certamen defendió su decisión con un comunicado enfático: “Creemos en las oportunidades reales, en aquellas que se ganan con amor, entrega y el deseo genuino de trabajar por Bolivia. Ser boliviano no solo es haber nacido aquí, es decidir ponerse al servicio de esta patria”.

Asimismo, rechazaron “el odio en línea, la xenofobia y a quienes buscan sembrar controversia en lugar de tender puentes”.

La historia de Paola Guzmán

Aunque nació en Venezuela, Guzmán tiene una profunda conexión con Bolivia. Su padre es boliviano y desde los 13 años solía pasar vacaciones en el país. En esas visitas aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Al cumplir la mayoría de edad, tomó la decisión de establecerse de manera permanente en territorio boliviano.

La modelo sucede a Camila Roca, quien en la última edición logró el título de primera finalista, la mejor posición histórica de Bolivia en el Miss International. Con ese antecedente, Guzmán se mostró entusiasmada y comprometida: “Sé que el desafío es enorme. Me comprometo a dar lo mejor de mí para que la corona este año venga a nuestra casa”.

El camino hacia Tokio

Bolivia ha tenido una destacada participación en los últimos años en el Miss International, aunque aún no ha conseguido ganar la corona. En contraste, Venezuela ostenta nueve títulos, el más reciente en 2023.

La final del certamen se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025 en Tokio, Japón, donde Guzmán competirá con representantes de todo el mundo, incluida la candidata peruana Nathie Quijano.