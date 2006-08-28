FDA aprueba vacuna actualizada contra COVID-19, pero limita acceso para algunos por esta razón

En los Estados Unidos la FDA (Food and Drug Administration - Administración de Alimentos y Medicamentos), aprobó las vacunas actualizadas contra el COVID-19, pero limitaron su uso para muchos estadounidenses, además de que eliminaron una de las dos vacunas disponibles para niños pequeños.

Las nuevas vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y Novavax están aprobadas para todos los adultos mayores. sin embargo, la FDA restringió su uso entre adultos jóvenes y niños con al menos una condición de salud de alto riesgo, como asma u obesidad.

Hay ciertas restricciones para la nueva vacuna

De igual forma, señalaron que la vacuna de Pfizer ya no estará disponible para ningún niño menor de 5 años, debido a que la FDA anunció que revocó la autorización de emergencia de la vacuna para ese grupo de edad.

Como se sabe, las vacunas contra el COVID-19 hacen un buen trabajo en prevenir cuadros graves, hospitalización y muerte, que siguen siendo un gran riesgo entre adultos mayores y personas como enfermedades cardíacas, pulmonares y cáncer.

Cabe señalar que, las vacunas actualizadas están dirigidas contra una versión más nueva de un virus en constante evolución y están listas para su distribución inmediata en el territorio norteamericano, según informa la FDA.