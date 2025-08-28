3I/ATLAS: nuevas imágenes del objeto interestelar de 20 km que intriga a la NASA

El objeto interestelar 3I/ATLAS, descubierto en julio de este año, vuelve a ser noticia tras la publicación de nuevas imágenes captadas por la NASA y el telescopio espacial James Webb. Con una extensión estimada de 20 kilómetros de largo, este cuerpo celeste presenta un brillo rojizo y características poco comunes que han despertado debate entre astrónomos y físicos.

COMPORTAMIENTO FUERA DE LO ESPERADO

Lo más sorprendente de 3I/ATLAS es su proceso de desgasificación. A diferencia de los cometas típicos, que liberan grandes cantidades de agua al acercarse al Sol, este objeto expulsa principalmente dióxido de carbono (CO₂). Según el físico teórico Abraham Loeb, la proporción de agua liberada representa apenas el 5% de la emisión de CO₂, es decir, 16 veces más extremo de lo previsto.

Este patrón inusual impide observar a profundidad la composición del objeto, lo que alimenta teorías que cuestionan su origen natural. Además, las imágenes recientes confirman que no posee cola, una de las características más comunes en cometas que orbitan cerca del Sol.

¿COMETA, ASTEROIDE O ALGO MÁS?

El fenómeno ha generado especulación en la comunidad científica. Mientras algunos sostienen que se trata de un cometa interestelar con propiedades inéditas, otros sugieren que podría ser el resultado de procesos cósmicos aún desconocidos. Lo que sí parece claro es que 3I/ATLAS representa un reto para la astronomía moderna y obliga a replantear los modelos que explican el comportamiento de cuerpos provenientes de fuera del sistema solar.

Con su apariencia rojiza y su composición dominada por dióxido de carbono, este objeto continúa siendo uno de los más enigmáticos jamás observados. La NASA y el telescopio James Webb seguirán estudiando su evolución, en busca de respuestas que permitan esclarecer si se trata de un fenómeno natural… o de algo más.