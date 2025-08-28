Rusia bombardeó nuevamente la capital ucraniana: ataque masivo dejó varios muertos y heridos

Según informaron las autoridades, hasta el momento se conoce que cuatro personas murieron y diez resultaron heridas tras un nuevo ataque "masivo" ruso contra Kiev, la capital ucraniana. El bombardeo registrado anoche afectó seis barrios.
El jefe de la administración militar de la capital, Timur Tkatchenko, mencionó que este nuevo "ataque ruso" provocó, entre otras cosas, un incendio en una guardería y tres edificios residenciales. Asimismo, reveló que entre los heridos hay un niño.
ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA
Residentes informaron que el “ataque masivo" ruso provocó cortes de electricidad en varios sectores. Mientras que un tramo del Metro quedó suspendido hasta nuevo aviso. Sus instalaciones se podrían convertir en refugio ante los bombardeos.
Los ataques rusos contra Ucrania siguen pese a la intensa actividad diplomática para terminar con el conflicto que se inició en 2022. Las gestiones del presidente estadounidense Donald Trump no tienen resultados positivos hasta el momento.